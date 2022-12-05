Новые дорожные знаки скоро появятся на улице Светланской. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Непростой декабрь ожидает приморских водителей. Связано это с установкой новых дорожных знаков во Владивостоке. Они будут ограничивать стоянку и парковку в самом центре города, об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

– Совместно со знаками, запрещающими стоянку и остановку, будут смонтированы таблички дополнительной информации «Работает эвакуатор». Просим автомобилистов быть внимательными, обращать внимание на знаки и строго соблюдать их требования, – рассказали сотрудники управления дорог администрации города.

В ведомстве добавили, что внесут изменения в схемы движения на участке от дома № 205 до № 118 на Светланской. Таким образом, стоянка и парковка вдоль дороги будет запрещена.

Напомним, «Комсомольская правда» писала, какие новшества появились на дорогах Владивостока в 2022 году. Примером могут служить платные парковки и специальные полосы для общественного транспорта.

ПО ТЕМЕ:

Сколько стоит, где встать и зачем это вообще?

Платные парковки во Владивостоке: объясняем, что это такое и как работает (подробнее)

На платных парковках во Владивостоке за неделю заработали 150 тысяч рублей, штрафы исчисляются единицами

В компании «Цифровое Приморье» при этом получили более 600 обращений местных жителей (подробнее)

С комфортом по «выделенке»

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Владивостока рассчитана до 2036 года (подробнее)

Появились схемы движения в центре Владивостока с учетом выделенных полос для автобусов

Водителям авто объяснили, что проезд по новым участкам дорог будет запрещен (подробнее)

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Создать новогоднее настроение просто. Рассказываем как

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.