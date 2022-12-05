Погиб с оружием в руках: о смерти приморца в зоне СВО рассказали на его работе

Тематическая иллюстрация. Фото: Александр КОЦ

Один из сотрудников АО «Примавтодор» героически погиб в зоне проведения специальной военной операции. Как сообщает Telegram-канал компании, Сергей Вольский скончался в бою 24 ноября. Подробности – в материале «КП – Владивосток».

До частичной мобилизации Сергей работал водителем в чугуевском филиале «Примавтодора». На момент смерти солдату почти исполнился 31 год – он родился 11 декабря 1991 года. Дома у него остался девятилетний сын и жена.

– Он погиб как герой, с оружием в руках. До последнего своего боя с неофашистами Сергей Григорьевич был ранен, но после выздоровления вернулся к своим боевым товарищам. Светлая память герою, – отметили в компании, добавив, что «Примавтодор» поможет семье решить вопросы, связанные с захоронением и перевозкой тела Сергея.

Отметим, что в зоне СВО участвует добровольческий батальон «Тигр» и 155-я отдельная гвардейская бригада морской пехоты ТОФ.

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