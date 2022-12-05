Потолок обвалился, а пол в воде: жильцы аварийного дома в столице Приморья вычерпывают воду тазами

В администрации утверждают, что в квартире, где произошел обрыв, никто не живет.Фото: telegram-канал @gorod_vl.

На 2-й Строительной под номером 12 во Владивостоке стоит небольшой трехэтажный домишка. Здание иначе как ненадежным не назовешь. Его даже признали аварийным, но когда точно, пока неизвестно. Дело в том, что информация жильцов и мэрии разнится: первые говорят, что в 2012 году, а вторые – в 2020-м. Люди хотят, чтобы их как можно скорее расселили, и, возможно, недавнее происшествие ускорит развитие событий.

На днях в социальных сетях появилось видео с поражающими кадрами: на полу сидит девушка, совком черпает в ведра воду, которая вытекла из батареи. Коммуникация старая, по словам людей, вот ее и прорвало. А рядом с вещами, все там же на полу, – куски обрушенного потолка. Все те же авторы ролика говорят, что в доме проживают в непростых условиях пенсионеры, семьи с детьми и инвалиды, которых собираются переселить только в 2030 году.

«Комсомолка» обратилась в городскую администрацию за комментарием:

– По информации, полученной от управляющей компании, порыв трубы произошел в квартире 24/33 дома № 12 по улице 2-я Строительная. По данным, имеющимся в администрации города Владивостока, зарегистрированных граждан в этой квартире нет. Указанная квартира расселена в 2020 году, жильцам предоставлено благоустроенное жилое помещение из свободного жилищного фонда. В настоящее время в доме услуга теплоснабжения подается в штатном режиме. Для временного решения жилищного вопроса предусмотрено предоставление жилых помещений маневренного фонда.

В ведомстве добавили, что, вероятнее всего, квартиру открыли, чтобы устранить аварию и ликвидировать последствия прорыва трубы. Кстати говоря, вода могла пойти и в квартиру ниже.

Несмотря на комментарии властей, проживают ли в данной квартире люди – неизвестно. Однако прокуратура уже заинтересовалась случившимся и начала проверку.

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