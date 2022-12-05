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НовостиВладивосток5 декабря 2022 8:13

Ракетчики Тихоокеанского флота прибыли на остров Парамушир для несения вахты

Расчеты БРК «Бастион» будут следить за прилегающей акваторией
Павел САХАРОВСКИЙ
Личный состав на остров Парамушир доставили большие десантные корабли Приморской флотилии.

Личный состав на остров Парамушир доставили большие десантные корабли Приморской флотилии.

Фото: Пресс-служба Тихоокеанского флота

Расчеты береговых ракетных комплексов «Бастион» Тихоокеанского флота приступили к дежурству в северной части Курильской гряды. Береговые ракетчики круглые сутки будут контролировать прилегающую акваторию и проливные зоны. Об этом рассказали в пресс-службе ТОФ.

Личный состав, технику и материальные средства на остров Парамушир доставили большие десантные корабли Приморской флотилии разнородных сил ТОФ. Ранее для быта военнослужащих здесь развернули автономный городок. Благодаря условиям проживания береговые ракетчики смогут комфортно нести круглосуточную службу и отдыхать.

В ведомстве добавили, что в декабре прошлого года расчеты береговых ракетных комплексов «Бастион» отправились на вахту в центральной части Курильской гряды, а именно – на острове Матуа.

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