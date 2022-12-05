Во Владивостоке прошло заседание межнационального дискуссионного клуба «Диалог»

Наш край богат самобытными этническими культурами. Фото: ассамблея народов Приморского края.

Заседание межнационального дискуссионного клуба «Диалог» 24 ноября провела организация «Ассамблея народов Приморского края». В нем приняли участие эксперты академической и вузовской науки. Они обсуждали, как сохранить этнокультурное многообразие в крае. Подробнее – в материале «КП».

Наш край богат самобытными этническими культурами. А вот как их продвигать – обсудили лидеры национально-культурных, казачьих организаций, представители органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и сотрудники учреждений, работающие в сфере межнациональных отношений.

Председатель Ассамблеи народов Приморского края Галина Алексеева подчеркнула, что важно формировать брендинг края с учетом этнических особенностей региона.

Про отношение студентов Владивостока к вопросам национальности рассказала Галина Ермак, заведующая отделом этнографии, этнологии и антропологии Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН. Она также поделилась результатами исследования, по которым 45,5 студентов считают, что главным объединяющим признаком этнической общности является национальная культура – так считают 45,5% респондентов. Но при этом важны язык, историческое прошлое, менталитет и традиции.

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