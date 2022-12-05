Во Владивостоке Следственный комитет проверяет аварийный дом, в котором жильцы вычерпывают воду тазами

Следком уже выясняет, что произошло. Фото: telegram-канал @gorod_vl.

Во Владивостоке Следственный комитет устроил проверку из-за сообщений СМИ о том, что в аварийном доме на улице Строительной жителям приходится вычерпывать с пола воду тазами. Подробнее – в материале «КП».

Следком в ходе мониторинга СМИ выявил, что в аварийном доме на улице Строительной, 2 люди живут в ненадлежащих условиях. Уже организована проверка по признакам преступления по части 1 статьи 293 УК РФ «Халатность».

Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося. После будет принято процессуальное решение.

Напомним, что все началось с обычного видео, в котором девушка совком черпает в ведра воду, вытекающую из батареи. А рядом с вещами, все там же на полу, – куски обрушенного потолка. Авторы ролика утверждают, что в доме проживают в непростых условиях пенсионеры, семьи с детьми и инвалиды. Власти же говорят, что зарегистрированных граждан в этой квартире нет.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Создать новогоднее настроение просто. Рассказываем как!

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.