Владивосток вырвался на 3 место в конкурсе за звание молодежной столицы России

Здесь живет активная, творческая и удивительная молодежь. Фото: правительство Приморья.

Владивосток сейчас борется за звание молодежной столицы России. Его поддержали уже более 24 тысяч людей. Об этом рассказала пресс-служба правительства Приморского края.

– По данным на 5 декабря, за Владивосток отдали свои голоса 24 502 человека. Здесь живет активная, творческая и удивительная молодежь, способная делать лучше не только Дальний Восток, но и всю Россию, – отметили в департаменте по делам молодежи.

По словам специалистов, в молодежной столице России будет возведен арт-объект, состоящий из элементов благоустройства городской среды либо элементов уличного досуга. В случае победы город будет носить звание молодежной столицы России на протяжении всего 2023 года.

Напомним, что «Комсомольская правда – Владивосток» уже писала, что получит город-победитель. Среди всех бонусов самыми интересными можно назвать проведение мероприятий федерального масштаба и дополнительный грантовый конкурс для молодежи города.

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