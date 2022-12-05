В Приморье водитель въехал в скорую, которая везла пациента в тяжелом состоянии

Машина протаранила скорую. Фото: приложение «Весь Партизанск». Фото: Ярослав ЮРИН

Вчера, 4 декабря, в Партизанске водитель врезался в машину скорой помощи, которая везла пациента в тяжелом состоянии. О подробностях аварии сообщают очевидцы. Подробности – в материале «КП».

Все случилось примерно в районе 73-го участка. Движение на дороге было ограничено из-за того, что мост находится в аварийном состоянии. Машины едут только по одной стороне. Скорая с включенными специальными сигналами как раз проезжала там, при этом везла пациента в тяжелом состоянии. Водитель «Нивы» не уступил дорогу, хотя должен был даже по знакам. В итоге машина протаранила скорую, которая после такого жесткого столкновения поехать дальше уже не смогла.

Пациента пришлось быстро перегружать в другой автомобиль. Бригада и водитель «Нивы», по рассказам свидетелей, не пострадали.

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