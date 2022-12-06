Утро во Владивостоке. Фото: Анна СОБОЛЬ

Во вторник, 6 декабря, Приморье окажется во власти гребня антициклона. Синоптики обещают краю день без осадков, ветер слабый до умеренного, а температура воздуха -2...-13°C. Об этом сообщает портал «Примпогода». Подробности в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

В дальневосточной столице малооблачно, дороги местами до сих пор покрыты слоем бугристого льда. Ветер возьмет направление с северо-запада, столбики термометров покажут температуру воздуха в -3...-5°С.

В соседнем Уссурийске без осадков и на дорогах также гололедица. Ветер южный и юго-западный умеренный, температура воздуха минусовая – 4-6 градусов.

В Находке немного, но теплее: от 2 до 4 градусов мороза. Небольшая облачность, без осадков, гололедица, ветер слабый до умеренного.

Согласно ряду многолетних наблюдений, обычно 6 декабря во Владивостоке было холодно. Минимальная температура воздуха в 1947 году составила −21,4 °С. Максимальная температура воздуха +9,0 °С отмечалась в 1945 году.

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