Отключения начнутся с 9 часов и продолжатся до 18 включительно. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во вторник, 6 декабря, во Владивостоке и Суражевке отключат холодную воду. Об этом сообщает «Примводоканал». Подробности в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

Так, по данным ведомства, во Владивостоке без водоснабжения останутся дома по следующим адресам:

Шилкинская, 11а, 11а/1, 13.

Тюменская, 2, 22-34.

Братская, 34, 36, 38.

Всеволода Сибирцева, 80б, 84а

Тунгусская, 20-28а, 53, 59, 61/1.

Славянская, 17.

Горная, 7, 25.

Карла Либкнехта, 10, 24, 30/2, 37, 38, 40.

Муравьева-Амурского, 21/23.

Светланская, 191, 193, 195, 195а, 97а, 205/1, 205а.

Карякинская, 29, 31.

Ковальчука, 26.

Матросская 2-я, 13, 15, 18.

Матросская 3-я, 17/1, 17/4.

Отключения начнутся с 9 часов и продолжатся до 18 включительно. Специалисты говорят, что это связано с проведением плановых ремонтных работ.

Также в ведомстве сообщили, что 6 декабря с 9 до 18 воды не будет во всех домах села Суражевка. Причина отключений – переключение водовода. Местных жителей просят с пониманием отнестись к ситуации.

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