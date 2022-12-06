Кассир больницы в Уссурийске украла 275 тысяч из сейфа

Тот самый сейф, из которого подозреваемая украла почти 300 тысяч рублей. Фото: УМВД России по Приморскому краю

В Уссурийске кассир больницы украла 275 тысяч рублей из сейфа учреждения. Об этом в полицию заявила директор медицинского учреждения. Подробности рассказали в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю – читайте в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

После обращения женщины на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Следов проникновения обнаружено не было, но при этом в сейфе отсутствовала крупная сумма денег. Полиция опросила всех возможных очевидцев и установила, что к делу может быть причастна кассир больницы. 47-летнюю женщину задержали и доставили в отдел, где она во всем сразу же призналась.

По ее версии, после окончания рабочего дня сотрудница не сдала деньги в бухгалтерию, а решила оставить их себе. Деньгами она распорядилась по своему усмотрению – потратила на погашение кредитов. На следующий день, опасаясь, что ее преступную схему раскроют, женщина не вышла на работу, ключи от сейфа спрятала и сообщила, что накануне и вовсе потеряла связку.

–По данному факту следователем следственного подразделения отдела МВД России по городу Уссурийску заведено уголовное – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенное в крупном размере, – прокомментировали в пресс-службе ведомства.

Теперь подозреваемая может лишиться свободы на срок до шести лет.

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