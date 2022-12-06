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НовостиВладивосток5 декабря 2022 23:25

Кассир больницы в Уссурийске украла 275 тысяч из сейфа

Сотрудница медицинского учреждения потратила деньги на погашение своих кредитов
Арсений СЕРГЕЕВ
Тот самый сейф, из которого подозреваемая украла почти 300 тысяч рублей.

Тот самый сейф, из которого подозреваемая украла почти 300 тысяч рублей.

Фото: УМВД России по Приморскому краю

В Уссурийске кассир больницы украла 275 тысяч рублей из сейфа учреждения. Об этом в полицию заявила директор медицинского учреждения. Подробности рассказали в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю – читайте в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

После обращения женщины на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Следов проникновения обнаружено не было, но при этом в сейфе отсутствовала крупная сумма денег. Полиция опросила всех возможных очевидцев и установила, что к делу может быть причастна кассир больницы. 47-летнюю женщину задержали и доставили в отдел, где она во всем сразу же призналась.

По ее версии, после окончания рабочего дня сотрудница не сдала деньги в бухгалтерию, а решила оставить их себе. Деньгами она распорядилась по своему усмотрению – потратила на погашение кредитов. На следующий день, опасаясь, что ее преступную схему раскроют, женщина не вышла на работу, ключи от сейфа спрятала и сообщила, что накануне и вовсе потеряла связку.

–По данному факту следователем следственного подразделения отдела МВД России по городу Уссурийску заведено уголовное – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенное в крупном размере, – прокомментировали в пресс-службе ведомства.

Теперь подозреваемая может лишиться свободы на срок до шести лет.

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