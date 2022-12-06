В Приморье 2,5 тонны говядины оказались опасными для здоровья людей

Употребление продукции могло привести к сильным отравлениям и различным инфекциям. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Замороженная говядина могла стать причиной массовых отравлений в Приморье. Специалисты провели исследования продуктов, которые поступали в край из Новосибирска. Результат поражает: две с половиной тонны мяса не только не соответствуют стандартам, но и опасны для здоровья человека, сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

В результате проведенных испытаний в говядине выявлены бактерии кишечной палочки (БГКП) и превышение общего уровня бактериальной обсемененности (КМАФАнМ) в десять раз. Сотрудники лаборатории рассказали, что микроорганизмы могли попасть из кишечника животного на мясо во время забоя. Развиваются бактерии, если мясо неправильно хранят, разделывают или термически обрабатывают.

Обсеменение продукции бактериями группы кишечной палочки могло произойти на любом этапе, начиная от производственного цеха и далее по пути следования продукции.

Эксперты «познакомили» владельца партии с результатами исследования для принятия мер и изъятия продукции из оборота.

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