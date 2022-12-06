Приморье и КНДР разрабатывают соглашение о cоздании туристических маршрутов

Ким Чен Ын во время визита во Владивосток. Фото: Вадим ПОПОВ

Специалисты агентства по туризму Приморья совместно с генеральным управлением этой отрасли в КНДР могут подписать совместное соглашение. Новые маршруты в Северную Корею – результат подобного договора – будут содержать культурную программу и курортные мероприятия. Информацию подтвердили в региональном агентстве.

Пока что деталей сотрудничества известно мало. Стороны работают над упрощением визовых процедур. В 2022 году Приморье посетили около миллиона северных корейцев. Новое соглашение позволит повысить этот поток. Разрешение на заключение договора о совместном развитии туризма двух стран подписали в Правительстве России.

«Комсомольская правда – Владивосток» спросила о том, когда можно рассчитывать на запуск такого маршрута и о его деталях, и ждет ответа. Напомним, ранее редакция рассказывала, что жители КНДР будут трудиться на строительных объектах Приморья. Сотрудничество стран постепенно укрепляется, и в этом активно участвуют региональные политики.

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