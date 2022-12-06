Борис Кубай рассказал о новом циклоне, который может накрыть Приморье

Холода настигнут Приморье ближе к середине декабря. Фото: Оксана КИСЕЛЁВА

Новый циклон может испортить погоду в Приморском крае, об этом рассказал глава Примгидромета Борис Кубай. Осадки ожидаются в южных районах Приморья.

Как и предполагалось, погода пока что спокойная. По словам синоптика, продлится это примерно до предстоящих выходных. А вот с 10 декабря над Японским морем в сторону острова Хоккайдо возможно прохождение волнового циклона. Существует вероятность, что своим северным крылом он может задеть южную половину края. Если это произойдет, тогда в этих районах пройдет небольшой и кое-где даже умеренный снег. Во Владивостоке на этой неделе осадков и сильного ветра не ожидается.

Также Борис Кубай отметил, что холода настигнут Приморье ближе к середине декабря. Прямо вслед за очередным атмосферным фронтом, который может прийти с запада на восток с небольшими снежными осадками над северными и центральными районами края.

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