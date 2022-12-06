Берет и не дает. Рыбзавод в Приморье в очередной раз помешал ученым

Забойку икры ведут с нарушениями. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Приморский филиал ФГБУ «Главрыбвод», точнее, его оборудованный завод на реке Шкотовка в одноименном районе получил представление Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры. Когда-то ТИНРО-Центр согласовал там организацию мобильного цеха для забойки икры, однако его так и не установили. Во время проверки нашлись и другие нарушения закона. Информацию подтвердили в надзорном ведомстве, подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В ответе на запрос правоохранители были немногословны, поэтому конкретики не привели. Известно, что, по мнению прокуроров, филиал на Шкотовке не обеспечивает пропуск других производителей на естественные нерестилища, неправильно складирует мусор и отходы, что, конечно, может навредить местной экологии. На размещение и эксплуатацию специального временного рыбоводного завода разрешение было получено еще в сентябре 2022 года, однако пока никто не торопится его устанавливать. Деятельность по забойке ведется вне специального цеха. Напомним, закладкой икры и выращиванием молоди предприятие на Шкотовке не занимается.

По информации профильного Telegram-канала «ТрепангДВ», проверяли обвинители еще и Барабашевский рыборазводный завод Главрыбвода в Хасанском районе. Однако эти сведения в надзорном ведомстве не подтвердили. Вероятно, мониторить деятельность филиала продолжат сотрудники ТИНРО-Центра. Стоит отметить, деятельность именно этого завода остается достаточно противоречивой: «КП» подробно писала о том, как на реке Нарва в Хасанском районе мешают естественному нересту кеты. Так считают ученые ФГБУ «Земля леопарда» и ТИНРО.

ПО ТЕМЕ:

Нацпарк против завода. Как популяции лосося в Приморье мешают те, кто должен ее восстанавливать

«Земля леопарда» в очередной раз требует ограничить изъятие кеты из рек для восстановления нереста в Хасанском районе (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.