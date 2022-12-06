История с пропавшим во Владивостоке микроавтобусом получила продолжение

Сообщение вызвало резонанс среди пользователей интернета. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На прошлой неделе в социальных сетях появилось весьма необычное объявление. Пенсионер из Владивостока припарковал свой автомобиль и забыл, где именно. Машину искали всем городом, к процессу даже подключилась полиция. Чем закончилась история – читайте в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

О том, что микроавтобус ищут, «КП» писала 2 декабря. Тогда в мессенджерах появилась информация о том, что некий дедушка из приморской столицы еще в августе 2022 года припарковал свой автомобиль на одной из улиц города. К декабрю автомобиль забрать с парковки до сих пор не удалось: пенсионер попросту забыл, куда поставил машину. Мужчина и его семья пытались найти транспорт своими силами, но безуспешно.

Сообщение вызвало резонанс среди пользователей интернета. И вот она – сила социальных сетей. Спустя несколько дней стало известно, что автомобиль найден.

– Спасибо большое за публикацию по потере машины. Благодаря огласке, дедушкина машина нашлась!На кольце третьей рабочей, где заправка напротив ТЦ. Мужчина позвонил и указал место, – рассказала девушка.

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