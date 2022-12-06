Дешевле, чем в Сочи: сутки в отелях Владивостока обойдутся чуть дороже 5 тысяч рублей

Архив «КП». Фото: Мария КАЮРОВА

Как рассчитали аналитики МТС Travel и Bronevik.com на основе открытых данных отелей-партнеров, средняя цена номера в дальневосточной столице в 2022 году составила 5600 рублей за ночь. Самые дорогие номера среди российских городов в 2022 году в Сочи – ночь в отеле обойдется в 6 400 рублей, это на 3% дороже, чем годом ранее. Переночевать в отеле в Санкт-Петербурге в среднем обойдется в 5 100 рублей, цена здесь почти не изменилась за год. В Москве цена за ночь снизилась до 4 900 рублей по сравнению с аналогичным показателем прошлого года (-5%), а на Камчатке проживание в отелях подешевело на 23% до 5100 рублей.

– Популярность Приморского края у туристов из России растет. По данным Росстата, за три квартала наш регион посетило более миллиона путешественников. C помощью Big Data мы анализируем цифровой портрет туристов, посещающих наш край. Помимо дальневосточников, Приморье для себя начинают открывать туристы из Сибири и западных регионов России. По сравнению с ростом спроса на гостиницы цена на них изменилась за год незначительно. При этом растет потребность в повышении качества сервиса, поскольку российские туристы более требовательны к комфорту, – рассказала директор МТС в Приморском крае Евгения Сысоева.

В этом году примерно треть бронирований отелей в России приходится на ТОП-10 наиболее популярных российских направлений: Москва, Петербург, Большой Сочи, Казань, Екатеринбург, Нижний Новгород, Новосибирск, Красноярск, Самара и Иркутск. В прошлом году на первую десятку городов по количеству бронирований приходилось лишь 25% бронирований. Рост популярности бронирований в городах из первой десятки отражает тренд на путешествия внутри страны, путешественники выбирают города-миллионники с популярными точками притяжения туристов.

МЕТОДИКА

Исследование проведено сервисом бронирования МТС Travel по данным дочерней компании «Броневик», которая имеет прямые контракты с более чем 50 тысячами объектов размещения по России. В исследовании учитывались как публичные цены отелей, доступные на разных витринах, так и стоимость фактических бронирований компании «Броневик» в разных каналах дистрибуции в 2021 и 2022 годах.

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