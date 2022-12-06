Кое-что в ботинке. За что пойдет под суд моряк, задержанный во Владивостоке

Обувь, в которой моряк пронес вещество. Фото: Дальневосточное таможенное управление

Наркотик обнаружили сотрудники Дальневосточной оперативной таможни у моряка. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Шприцы с веществом парень спрятал в ботинок. Подробности в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

Моряк, судя по всему, собирался в очередной рейс, когда его остановили прямо в порту Владивостока у борта рефрижераторного суда, следовавшего в Южную Корею. При досмотре личных вещей в ботинках у мужчины оказалось четыре шприца с веществом темно-коричневого цвета.

Шприцы с наркотиками. Фото: Дальневосточное таможенное управление

Эксперты провели экспертизу, которая установила, что содержимое шприцов – ничто иное как масло каннабиса. Гашишное масло включено в перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, оборот которых в России запрещен. За незаконное перемещение через таможенную границу наркотических средств в крупном размере предусмотрена уголовная ответственность.

Чуть позже выяснилось, что преступление было запланировано и подготовлено, но, видимо, не так тщательно, чтобы его не раскрыть.

– Дальневосточная оперативная таможня в отношении моряка завела уголовное дело. Гражданин РФ снят с рейса. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде. Проводятся следственные действия, – уточнили в ведомстве.

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