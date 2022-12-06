Кожемяко предложил Минпромторгу РФ развивать рыболовный флот на приморских верфях

Предварительно портфель заказов по второму этапу включает более 70 судов. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Глава Приморья Олег Кожемяко предложил министру промышленности и торговли Денису Мантурову использовать верфи края для строительства рыбопромыслового флота. Предполагается, что инициатива будет реализована в рамках второго этапа инвестиционных квот. Так, по мнению губернатора, отрасль получит стимул для развития в регионе, сообщает «КП – Владивосток».

Как рассказал Олег Кожемяко, в ходе первого этапа инвестквот приморские верфи выполняют крупный заказ. Находкинский судоремонтный завод и Восточная верфь (Владивосток) продолжают строительство 14 краболовов. Работа идет в соответствии с графиком, два суда уже сданы заказчику, еще три – спущены на воду.

Кожемяко считает, что производственные мощности региона позволят заложить 30-40 корпусов кораблей всего за пять лет.

– Опыт у приморских судостроителей огромный. Наши верфи строят суда самых разных типов. Эти знания передавались из поколения в поколение, и сейчас важно сохранить такие нужные стране компетенции, обеспечив наши предприятия заказами.

В свою очередь глава Минпромторга высказался, что сейчас ведомство подбирает потенциальных претендентов на реализацию заказа. Среди возможных предприятий также числятся компании Дальнего Востока.

– В настоящее время законопроект по второму этапу инвестквот и строительству судов под них находится в разработке, – отметил Мантуров.

Предварительно портфель заказов по второму этапу включает более 70 судов, из них 35 – для ловли краба.

К слову, эксперты резко оценивают второй этап инвестиционных квот. В интервью с «КП» резидент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий края Георгий Мартынов назвал меру губительной для флота и рыбной отрасли в Приморье и России. Он уточнил, что с помощью такого механизма монополисты вытеснят с рынка рыбодобывающие предприятия.

Добавим, что правки в закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» был принят Госдумой 27 октября в первом чтении. С дальнейшим одобрением проекта инвестиционные цели вырастут на 20% общих допустимых уловов (ОДУ) рыб в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне, на 50% ОДУ крабодобычи, а также на 100% ОДУ других биоресурсов.

По данным Федерального агентства по рыболовству, за пять лет по программе заключено 129 договоров на закрепление инвестиционных квот за объектами нового строительства, в том числе 64 договора на строительство рыбопромысловых судов, из которых 36 действует для Дальневосточного бассейна, и 24 договора на строительство рыбоперерабатываюших комплексов, 13 из которых – на Дальнем Востоке,а также 41 договор на строительство судов-краболовов.

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