Наркоман из Приморья может отправиться за решетку на десять лет

Обвиняют в совершении преступлений 49-летнего мужчину. Фото: пресс-служба ОМВД России по Чугуевскому округу.

В Приморье закончили расследование уголовных дел по нескольким наркопреступлениям. Обвиняют в их совершении ранее судимого 49-летнего жителя села Булыга-Фадеево. Теперь ему грозит лишение свободы на срок до десяти лет и штраф в размере 500 тысяч, сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

В ведомстве рассказала, что обнаружили и изъяли наркотические вещества сотрудники правопорядка во время оперативно-разыскных мероприятий в окрестностях села Булыга-Фадеево. Выяснилось, что принадлежали 255 кустов конопли и две коробки каннабиса одному из местных жителей. Вес марихуаны составил 513,8 граммов.

В ближайшее время суд вынесет приговор нарушителю. Фото: пресс-служба ОМВД России по Чугуевскому округу.

Мужчина признался, что изготавливал запрещенные вещества для собственного использования, а не для продажи. Его обвиняют в приобретении, хранении, перевозке, изготовлении, переработке наркотических средств в крупном размере (часть 2, статья 228 УК РФ), а также культивировании в крупном размере растений, содержащих наркотические средства (часть 1, статья 231 УК РФ). В ближайшее время суд вынесет приговор нарушителю.

ПО ТЕМЕ:

В Приморье опытный закладчик прятал наркотики в перчатке

Запрещенные вещества он покупал через мессенджер (подробнее)

Житель Приморья спрятал дома крупную партию наркотиков

Оперативники нашли запрещенные вещества во время обыска (подробнее)

В Приморье поймали водителя с крупной партией наркотиков на продажу

Мужчина перевозил запрещенные вещества в багажнике своей машины (подробнее)

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Создать новогоднее настроение просто. Рассказываем как

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.