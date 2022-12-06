Экс-сотрудник Росимущества из Владивостока получил восемь лет колонии за крупную взятку

В качестве наказания ему также назначили штраф. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Во Владивостоке Первореченский районный суд признал виновным бывшего сотрудника территориального управления Росимущества. Как рассказали в пресс-службе прокуратуры, за получение взяток его лишат свободы.

Как уже писала «Комсомольская правда – Владивосток», с сентября 2018 года по август 2021 год госслужащий получил деньги, общая сумма которых превысила 850 тысяч рублей. В обмен на взятку экс-сотрудник закрыл глаза на то, что приморцы самовольно заняли три бомбоубежища и оборудовали в них стоянки и автомастерские. По информации представителей ведомства, вина мужчины доказана.

Экс-сотрудника признали виновным в трех преступлениях по пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки, совершенное в крупном размере). В качестве наказания он проведет восемь лет в исправительной колонии строго режима. Также ему назначили штраф в размере миллиона рублей и на шесть лет лишили прав занимать должности на государственной службе, которые связаны с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями.

Приговор в законную силу не вступил.

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