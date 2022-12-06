Смертельное ДТП произошло 10 мая 2021 года в Приморье. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Кавалеровский суд признал виновным водителя «Toyota Mark II» в нарушении ПДД, которые повлекли по неосторожности смерть человека (пункты «а» и «б», части 4, статьи 264 УК РФ). Мужчине назначили наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на 3 года.

Журналист «Комсомольской правды» связался с сотрудниками пресс-службы прокуратуры Приморского края, чтобы узнать все детали происходящего.

В ведомстве рассказали, что произошла трагедия в районе трех-четырех часов ночи 10 мая 2021 года. Пьяный водитель 57 лет двигался по направлению из Горнореченского в поселок Кавалерово. На 298 км автомобильной дороги «Осиновка – Рудная Пристань» мужчина не справился с управлением, совершил съезд в кювет и наехал на металлическую трубу.

Вероятнее всего, мужчина употреблял алкоголь во время праздника, а после отправился домой. Однако эта поездка стала роковой. Во время ДТП погибла женщина 38 лет, которая была пассажиром «Toyota Mark II». Несмотря на то, что нарушитель покинул место аварии, его в скором времени задержали полицейские.

– Превышение скорости в материалах уголовного дела не фигурирует, – отметили пресс-службе прокуратуры.

Жителя Кавалерово признали виновным в совершении преступления, а местом отбывания наказания назначили исправительную колонию общего режима.

Приговор еще не вступил в законную силу.

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