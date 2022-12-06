Лишают детского сада и школы? Жители крупного микрорайона во Владивостоке бьют тревогу

Скриншот с сайта ЖК «Изумрудный».

Жители восьми новостроек ЖК «Изумрудный» попытались выяснить у администрации города, когда в новом микрорайоне появится детский сад и школа. Дело в том, что на карте, приложенной к постановлению, не был указан участок под эти объекты. Ответ от администрации города поступил следующий:

– Согласно генеральному плану Владивостока, в районе улицы Майора Филипова предусмотрено размещение дошкольного учреждения и школы. Строительство указанных объектов запланировано на 2023-2024 годы, – сообщили в мэрии 16 ноября 2022 года.

Но уже в декабре обнадеженных жильцов ждали новые известия. В Муниципальном центре управления Владивостока рассказали, что детский сад на участке построят, но возведение школы в микрорайоне «не предусмотрено».

– Этот вопрос обязательно учтут при составлении новой программы на 2025-2029 годы, – отметили специалисты ведомства, подчеркивая, что учебные учреждения в 2024-м появятся только на Патрокле, в Снеговой Пади и Зеленом углу.

Горожане забили тревогу, ведь многие покупали квартиры в «Изумрудном», поскольку поблизости будет организована вся необходимая инфраструктура. Довольно быстро комплекс заселили люди. Территория с каждым днем становится все более густонаселенной. На данный момент достроено и введено в эксплуатацию восемь МКД, еще два – на стадии строительства. Вместимость каждого здания превышает сотни единиц жилья. Со своей проблемой владивостокцы обратились в редакцию «КП».

Издание связалось с администрацией, чтобы узнать причину нового решения. Первоначальные ответы оказались путаницей. Как оказалось, у одного из ведомств была неактуальная информация. Школе и садику быть, но сроки могут сдвигаться – все зависит от финансирования.

– На Майора Филипова планируется размещение детского сада и школы. Администрацией города рассматриваются альтернативные способы строительства необходимых объектов образования, в том числе с использованием механизма концессии (путем привлечения частного капитала) и/или предоставления субсидии из федерального бюджета, – сообщили в пресс-службе.

Напомним, ранее «КП» писала, что мэр Владивостока Константин Шестаков встретился с жителями 4 апреля 2022 года. Он уверил их, что под социальные объекты уже подобрана земля. Власти собирались подать заявку на субсидию из бюджета РФ, более того школа уже прошла госэкспертизу.

Пока ни один из объектов не построен, для дошколят планируется сделать группу кратковременного пребывания в одном из домов. Помимо прочего на территории установят уличное освещение, межквартальную дорогу уже заасфальтировали, а в сам микрорайон теперь заходит автобус, здесь оборудовали остановку. Не исключено, что в будущем появится объездная дорога, позволяющая разгрузить трафик в динамично развивающемся месте.

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