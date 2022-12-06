Известный в Приморье деятель культуры скончался

Валерий Шадрин внес большой вклад в развитие театра в России. Фото: Александр Щербак/ТАСС

Знаменитый не только в Приморье, но и во всей России человек искусства скончался на 84 году жизни. Журналисту «Комсомольской правды – Владивосток» подтвердили информацию о смерти Валерия Шадрина в пресс-службе министерства культуры и архивного дела Приморского края.

Валерий Иванович Шадрин основал международный фестиваль имени Чехова, был генеральным директором Международного Тихоокеанского театрального фестиваля во Владивостоке, президентом Международной конфедерации театральных союзов и заслуженным деятелем искусств России. Он внес большой вклад в развитие театра и отечественной культуры, а в его коллекции множество орденов, наград и премий из мира творчества.

Валерий Шадрин ушел из жизни в возрасте 83 лет после продолжительной болезни. Родные и близкие простились с ним в Москве на Троекуровском кладбище.

Журналисты «Комсомольской правды» приносят искренние соболезнования его семье, друзьям и коллегам.

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