После ледяного дождя во Владивостоке дорожники готовятся к новому удару стихии

В прошлую непогоду сотрудники СГТ работали в круглосуточном режиме. Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА/администрация Владивостока

Дорожники из Владивостока поделились, с какими трудностями они столкнулись во время ледяного дождя, который обрушился на город в конце ноября. Подробнее о работе людей и техники рассказал заместитель руководителя предприятия «Содержание городских территорий» Алексей Остриков.

заместитель руководителя предприятия «Содержание городских территорий» Алексей Остриков. Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА/администрация Владивостока

Жители приморской столицы до сих пор помнят ледяной апокалипсис, который нагрянул два года назад, подобный сценарий повторился и в этом году, но в меньших масштабах. Дождь и снег постоянно сменяли друг друга и в итоге превратили улицы города в настоящий каток. Сотрудники предприятия «Содержание городских территорий» заранее готовились к непогоде: увеличили запасы реагентов, сформировали бригады водителей и трактористов, скорректировали «дорожные карты», по которым ходит спецтехника. Специалисты работали в круглосуточном режиме.

По словам Алексея Острикова, дорожникам удалось улучшить движение на улицах, когда непогода затихла, основные магистрали города уже были чистыми до асфальта, поэтому общественный транспорт спокойно следовал по своему маршруту.

Во время работы возникли сложности с пешеходными зонами: лестницы, переходы, виадуки и тротуары замерзли так сильно, что поверхность приходилось по несколько раз вручную просыпать реагентами и раскалывать лед. Для оперативной работы сотрудники СГТ привлекли подрядные организации.

При ликвидации последствий ледяного дождя возникли сложности с пешеходными зонами. Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА/администрация Владивостока

По прогнозам синоптиков, в ближайшее время непогода может нанести новый удар по Владивостоку, однако дорожники уже готовы к возможным трудностям: сформировали бригады техники и рабочих, пополняют запасы противогололедных материалов.

– Работу по уборке последствий непогоды будем вести в усиленном режиме, чтобы сделать максимально быстро дороги проезжаемыми, а пешеходные связи комфортными. Уже сегодня у нас все готово к тому, чтобы в любой момент приступить к ликвидации прогнозируемой непогоды, – отметил Алексей Остриков.

В ближайшее время на Владивосток вновь может обрушиться непогода. Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА/администрация Владивостока

На базе предприятия во Владивостоке при прогнозировании непогоды разворачивают оперативный круглосуточный штаб, в который входят дорожники, сотрудники ГИБДД и МЧС. Специалисты следят за процессом уборки, при необходимости вводят ограничения на проезд по определенным участкам. Необходимая информация к ним поступает от ЕДДС, камер видеонаблюдения, местных жителей и из социальных сетей.

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