Прокуратура проверяет случай с пожаром в центре Владивостока

На участок быстро прибыли пожарные. Фото: Дарья НАУМЕЦ

Прокуратура Владивостока контролирует проверку по факту пожара в центре города. Там горело подвальное помещение. Подробнее – в материале «КП».

Во вторник, 6 декабря, подвал площадью 25 квадратных метров административного здания на улице Светланской загорелся. В результате никто не пострадал, на место оперативно прибыли пожарные.

Пока что не ясно, что стало причиной пожара. Известно только то, что помещение было техническим и использовалось только для хранения мусором.

Прокуратура Фрунзенского после результатов проверки примет итоговое решение.

Напомним, что ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала про то, что сначала в центре города черный дым заметили жители. Есть несколько предположений, что же случилось. На фотографии видно, что часть тента, покрывающего конструкцию, поплавилась и обуглилась. Возможно, причиной пожара послужили проблемы с проводкой. Сотрудники соседних магазинов утверждают, что пламя появилось из-за большой надувной куклы.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Создать новогоднее настроение просто. Рассказываем как

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.