Голубиную Падь во Владивостоке преобразят с учетом общественных слушаний

Голубиная Падь требует реконструкции. Фото: Администрация Владивостока

В Голубиной Пади планируют разместить многоквартирные жилые дома со встроенными детскими садами (на 424 места в сумме). Район избавят от малоэтажных аварийных и обветшалых малоэтажек. Как сообщили в мэрии, проект межевания и планировки территорий на участках по улице Герцена пройдет общественные обсуждения. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Предложения и замечания касательно проекта каждый может высказать с 6 по 12 декабря, однако для этого нужно скачать приложение для идентификации документов – в ином случае ваше предложение могут не учесть. В мэрии привели краткую и доступную инструкцию.

Можно оставить рекомендации, заполнив электронную форму «Подать обращение для участия в общественных обсуждения или публичным слушаниям по вопросам градостроительной отрасли на сайте администрации (vlc.ru). Можно в письменной форме или в форме электронного документа в адрес организатора общественного обсуждения – управления градостроительства администрации Владивостока по почте: Владивосток, Океанский проспект, 20.

Наконец, можно оставить записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта или лично предоставив свои предложения на бумаге управлению градостроительства администрации по адресу Океанский проспект, 15/3. Напомним, экспозиция (ознакомление с проектом) работает на Западной, 15, кабинет 706.

В пресс-службе администрации подчеркнули, что с собой нужно взять паспорта или другие удостоверяющие документы.

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