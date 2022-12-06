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НовостиВладивосток6 декабря 2022 10:05

Тихоокеанский флот в шестой раз подряд стал лучшим в военно-морском флоте России

Флот получил 12 призов по различным видам боевой подготовки
Дарья ИЩУК
Подводили итоги учебного 2022 года ТОФ на заседании военного совета.

Подводили итоги учебного 2022 года ТОФ на заседании военного совета.

Фото: Андрей МИХАЙЛОВ

Уже шестой раз подряд Тихоокеанский флот признал лучшим по видам боевой подготовки в военно-морском флоте РФ. Подробнее – в материале «КП».

Подводили итоги учебного 2022 года ТОФ на заседании военного совета. Флот получил 12 призов главнокомандующего ВМФ по разным видам боевой подготовки.

Впечатляют и другие результаты. Например, общая наплаванность кораблей составила более 7800 суток. Для сравнение – этот показатель на 49% превышает результаты 2021 года. К тому же, экипажи морской авиации ТОФ перевыполнили планы по общему налету почти на 65%.

Силы флота также участвовали в стратегическом командно-штабном учении «Восток-2022», где отлично себя показали.

155 отдельной бригаде морской пехоты в 2022 году присвоили звание «гвардейская» за мужество и профессионализм. Они выполнили все боевые задания в зоне СВО.

В конце заседания Сергей Авакянц вручил награды более 100 отличившимся военнослужащим.

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