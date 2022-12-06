Тихоокеанский флот в шестой раз подряд стал лучшим в военно-морском флоте России

Подводили итоги учебного 2022 года ТОФ на заседании военного совета. Фото: Андрей МИХАЙЛОВ

Уже шестой раз подряд Тихоокеанский флот признал лучшим по видам боевой подготовки в военно-морском флоте РФ. Подробнее – в материале «КП».

Подводили итоги учебного 2022 года ТОФ на заседании военного совета. Флот получил 12 призов главнокомандующего ВМФ по разным видам боевой подготовки.

Впечатляют и другие результаты. Например, общая наплаванность кораблей составила более 7800 суток. Для сравнение – этот показатель на 49% превышает результаты 2021 года. К тому же, экипажи морской авиации ТОФ перевыполнили планы по общему налету почти на 65%.

Силы флота также участвовали в стратегическом командно-штабном учении «Восток-2022», где отлично себя показали.

155 отдельной бригаде морской пехоты в 2022 году присвоили звание «гвардейская» за мужество и профессионализм. Они выполнили все боевые задания в зоне СВО.

В конце заседания Сергей Авакянц вручил награды более 100 отличившимся военнослужащим.

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