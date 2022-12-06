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НовостиВладивосток6 декабря 2022 10:26

Появились новые подробности про дело об исчезновении жителей Приморья

Расчетливый убийца оказался более жестоким, чем предполагали изначально
Дарья ИЩУК
Перед устранением следов маньяк расчленил тела жертв.

Перед устранением следов маньяк расчленил тела жертв.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новые ужасные детали «КП – Владивосток» узнала о деле с исчезновением жителей Приморья. Правоохранители нашли останки трех сгоревших трупов на участке у бывшего полицейского, но оказалось, что перед устранением следов маньяк сделал еще кое-что.

Оказывается, перед тем, как сжечь трупы трех людей, среди которых была и некогда возлюбленная мужчины, он расчленил тела.

Но за свои преступления маньяк уже не ответит – скончался в больнице. Чтобы сбежать от ответственности, он, ссылаясь на больное сердце, лег, и пока следователь искал нужные пилюли, хозяин достал спрятанное оружие.

Напомним, что ранее «Комсомольская правда – Владивосток» подробно писала про запутанную историю. По предварительной версии СК, племянник Юрия и его знакомая приехали к мужчине в гости и вместе с 46-летней женщиной (близкой Юрию) устроили застолье. Можно предположить, что в какой-то момент участники алкогольных посиделок поссорились. Затем хозяин дома прикончил троих посетителей. Он он зарыл под землю даже автомобиль Ольги с помощью экскаватора.

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