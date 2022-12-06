Появились новые подробности про дело об исчезновении жителей Приморья

Перед устранением следов маньяк расчленил тела жертв. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новые ужасные детали «КП – Владивосток» узнала о деле с исчезновением жителей Приморья. Правоохранители нашли останки трех сгоревших трупов на участке у бывшего полицейского, но оказалось, что перед устранением следов маньяк сделал еще кое-что.

Оказывается, перед тем, как сжечь трупы трех людей, среди которых была и некогда возлюбленная мужчины, он расчленил тела.

Но за свои преступления маньяк уже не ответит – скончался в больнице. Чтобы сбежать от ответственности, он, ссылаясь на больное сердце, лег, и пока следователь искал нужные пилюли, хозяин достал спрятанное оружие.

Напомним, что ранее «Комсомольская правда – Владивосток» подробно писала про запутанную историю. По предварительной версии СК, племянник Юрия и его знакомая приехали к мужчине в гости и вместе с 46-летней женщиной (близкой Юрию) устроили застолье. Можно предположить, что в какой-то момент участники алкогольных посиделок поссорились. Затем хозяин дома прикончил троих посетителей. Он он зарыл под землю даже автомобиль Ольги с помощью экскаватора.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Создать новогоднее настроение просто. Рассказываем как

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.