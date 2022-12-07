До +1 градуса тепла ожидается во Владивостоке 7 декабря

Виды Владивостока. Фото: Максим КАВАЛЕРОВ

В среду, 7 декабря, Приморье окажется во власти атмосферного фронта. Синоптики прогнозируют снег центральным районам края, ветер слабый до умеренного, температура 0 ...-12°C. Об этом сообщает портал «Примпогода». Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В дальневосточной столице переменно облачно, без осадков. Ветер возьмет направление с запада, а воздух прогреется до 1 градуса тепла.

В соседнем Уссурийске облачно, но с прояснениями, существенных осадков не ожидается. Ветер слабый до умеренного, а температура здесь чуть ниже – от 1 до 3 градусов со знаком минус.

В Находке также без осадков и переменная облачность. Ветер слабый, температура воздуха около 0°C.

Согласно многолетним наблюдениям, обычно погода во Владивостоке была холодной. Температурный минимум был зафиксирован в 1947 году – 19,7 градуса мороза. Максимальная температура воздуха +7,1°С отмечалась в 1990 году.

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