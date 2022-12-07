Жителям Приморского края рассказали, как изменятся тарифы на услуги ЖКХ

Тарифы по Приморскому краю изменятся в пределах 9%. Фото: Даниил ОПАРИН

Не так давно региональное правительство в Приморье опубликовало постановление о предельных значениях на рост тарифов коммунальных услуг с 1 декабря. Руководитель краевого агентства по тарифам Валентина Мосензова рассказала, почему это произошло и как выбрать оптимальный способ оплаты.

По словам эксперта, индексация тарифов происходит два раза в год – с 1 января и с 1 июля. В 2022 году правительство России приняло решение перенести индексацию тарифов с июля 2023 года на 1 декабря текущего года. Но стоит отметить, что следующие полтора года тарифы повышаться не будут.

Тарифы по Приморскому краю изменятся в пределах 9%. Однако это не означает, что на все виды услуг поднимется стоимость. Во Владивостоке тариф на холодную воду повысится на 5,2%, на водоотведение – на 9%, на вывоз мусора – на 9%, на тепловую энергию – на 8,5%, на электроэнергию – на 9%.

В Приморском крае около 60% потребителей с двухфазными счетчиками, где тариф зависит от времени суток. Людям стоит взять свои квитанции за последний год, сравнить ежемесячное потребление и посчитать с учетом повышения, какой тариф будет выгоднее – одноставочный или двухфазный.

Если приморцам выгоднее перейти на одноставочный тариф, то они могут написать заявление о переходе на него в ДЭК – счетчик при этом менять не придется.

Изменения в тарифах следующие:

– электроэнергия: было – 3,44 рубля, стало – 3,75 рубля;

– тепловая энергия: было – 2625,80 рубля, стало – 2848,42 рубля;

– вывоз мусора: было – 81,70 рубля, стало – 89,07 рубля;

– холодная вода: было – 35,20 рубля, стало – 37,04 рубля;

– водоотведение: было – 20,90 рубля, стало – 22,79 рубля.

Стоит отметить, что действуют льготы для отдельных категорий жителей. Чиновники напоминают, что граждане с невысокими доходами в этом случае могут обращаться за помощью государства. Мерилом «невысокости» тут служит соотношение ежемесячного платежа за ЖКХ и совокупного дохода семьи. Если доля платы за ЖКХ в этом доходе превышает определенный процент, можно просить субсидию. Нужный процент различается в зависимости от региона.

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