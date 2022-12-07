Ущерб, причиненный потерпевшей, составил более 200 тысяч рублей. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Приморье закончили расследование уголовного дела в отношении мужчины, который обманом украл чужое имущество. Поймать подозреваемого удалось благодаря обращению в полицию жительницы Владивостока, которая стала жертвой злоумышленника. Ущерб, причиненный потерпевшей, составил свыше 200 тысяч рублей, сообщили 7 декабря в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

В ведомстве рассказали, что девушка планировала продать автомобиль Honda Accord, поэтому она обратилась за помощью к своему знакомому, работающему в данной сфере. Потерпевшая передала нарушителю ключи и документы от машины. Однако мужчина откладывал встречу, после завершения сделки, а потом и вовсе пропал.

Сотрудники правопорядка задержали 30-летнего жителя Владивостока. Его подозревают в мошенничестве, совершенном с причинением значительного ущерба гражданину (часть 2, статья 159 УК РФ). Приморец признал вину в участке. Теперь ему предстоит ответить за свои поступки перед судом. Максимальное наказание по данной статье предусматривает лишение свободы сроком до пят лет.

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