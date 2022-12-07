В Приморье сократилось количество вакансий в сфере IT

Не все компании готовы взять на работу новичков. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

По данным службы исследований hh.ru во многих дальневосточных регионов упала активность работодателей в сфере IT, в Приморье спрос на сотрудников в этой области понизился больше на 30 процентов. Эксперты рассказали, с чес связаны такие изменения, а также повлияли ли они на конкуренцию на рынке труда.

Как показали исследования, в ноябре 2022 года приморские работодатели разместили больше 780 вакансий для IT-специалистов – это на 32,5 меньше, чем было в аналогичном периоде в прошлом году.

С января по ноябрь 2022 года средний уровень предлагаемых зарплат в крае вырос на 2681 рубль, на 37% выросла. В области IT на одну вакансию приходится 2,2 резюме, в начале года этот показатель составлял 1,3, а норма на рынке – 5-7 резюме, поэтому сфера считается дефицитной.

Руководитель пресс-службы hh.ru Дальний Восток Елена Илюшина, объяснила, почему в Приморье спрос на IT-специалистов понизился.

– Одной из причин снижения числа вакансий становится некоторая переориентация найма в ИТ. В этом году мы фиксируем приток на рынок кандидатов на младшие позиции после обучения на популярных ИТ-курсах. Рост интереса соискателей к информационным технологиям можно объяснить не только привлекательными условиями работы в этой сфере.

Елена также отметила, что у начинающих специалистов, которые лишь проходили онлай-курсы, шанс найти подходящее место достаточно мал, и более 70% опрошенных работодателей не нанимают таких сотрудников. Другие 16% не против рассмотреть малоопытных кандидатов.

– В сложных условиях рынка, когда изменения наступают крайне быстро, компании не могут позволить себе длительный онбординг (адаптацию) новичков без опыта, их обучение и наставничество. Сейчас бизнес делает ставку на опытных, самостоятельных и быстро обучающихся специалистов, которые могут не только стремительно влиться в коллектив, но и принести новые проекты, контакты, связи и наработки для развития компании. Поиск таких кандидатов становится менее массовым, соответственно и наем в IТ-сфере, не растет в прежних темпах.

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