ДВФУ откроет собственный филиал в столице Мьянмы

Уже в 2023 году определится место под филиал. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) откроет филиал в Республике Союз Мьянма. Вуз займется подготовкой специалистов в области медицины и IT, став первым российским и единственным иностранным образовательным учреждением в стране, сообщает «КП – Владивосток».

Филиал откроется в столице Мьянмы Нейпьидо. Планируется, что там смогут получать образование около 1000 человек в год. Преподавание будет проходить на английском и русском языках. При этом местные студенты смогут стажироваться во Владивостоке, погружаясь в русскоязычную среду

– Университет является одним из важнейших инструментов по реализации государственной политики «Разворота на Восток». ДВФУ расширяет присутствие в Азии и системно занимается продвижением российской образовательной системы за рубежом. Открытие на территории Мьянмы филиала ДВФУ укрепит отношения между нашими странами, – заявил исполняющий обязанности ректора университета Борис Коробец.

Уже в 2023 году определится место под филиал. Предполагается, что в первую очередь построят инфраструктуру для организации образовательного процесса в области информационных технологий и фармации. Со временем перечень специальностей расширят.

Соглашение об этом подписано на заседании 3-й Межправительственной Российско-Мьянманской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству в городе Нейпьидо. Ранее развитие двухсторонних обсуждений уже обсуждалось на VII Восточном экономическом форуме.

Стоит отметить, что у ДВФУ действует филиал в Японии, работают представительства в Пекине (КНР), Ханое (Вьетнам), Нью-Дели (Индия), Токио (Япония).

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