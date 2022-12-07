Стартовал XII конкурс «Вместе в цифровое будущее»

Победители осенью 2023 года посетят технологические площадки «Ростелекома» и Tele2.
Фото: предоставлено ПАО «Ростелеком»
«Ростелеком» объявляет о старте конкурса «Вместе в цифровое будущее», который ежегодно проводится для региональных представителей медиасферы. Стратегическим партнером выступает Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Партнеры специальных номинаций – Минцифры России, Tele2 и Альянс по защите детей в цифровой среде.
На конкурс принимаются работы региональных журналистов и блогеров о цифровых технологиях и трендах, инновационных площадках в ИТ и телекоммуникациях, результатах применения диджитал-сервисов в различных сферах.
На конкурс принимаются материалы и сюжеты, которые появились в СМИ не ранее 1 апреля 2022 года и не позднее 31 марта 2023 года, по основным номинациям:
печатная пресса;
телевидение;
радио и подкасты;
интернет-СМИ;
социальные медиа;
и по спецноминациям:
«Цифровизация региональных госуслуг» – от Минцифры России;
«Киберриски в детской среде» – от Альянса по защите детей в цифровой среде;
«Научпоп про мобилу» – от Tele2.
– Писать просто о технически сложном – настоящее искусство. Нехватка информации порождает множество мифов о работе мобильной связи и интернета. Развенчать их – задача непростая. Мы ждем от конкурсантов интересных материалов, которые помогут разобраться в технологиях. Узнать отличия 5G от 6G, понять принципы работы big data и искусственного интеллекта, дать советы, как сэкономить на связи в роуминге, объяснить, как зарабатывать в киберспорте, рассказать о безопасности мобильной связи и снизить накал радиофобии – в ваших силах. Дерзайте, авторы! – отметила пресс-секретарь Tele2, член жюри конкурса Дарья Колесникова.
– Тема защиты детей в виртуальном мире не теряет своей актуальности. Чем чаще мы будем говорить об угрозах в интернете, чем больше будет публикаций на эту тему, тем выше станет уровень цифровой грамотности детей, родителей и педагогов. Мы представляем в этом году спецноминацию «Киберриски в детской среде». Надеемся, что она привлечет внимание региональных журналистов по всей России, –сказала председатель Альянса по защите детей в цифровой среде, член жюри конкурса Елизавета Белякова.
– Сегодня даже малыши знают, как включить мультфильм на планшете. Они привыкли к общению с умными помощниками и голосовыми ассистентами. Подростки видят ценность в цифровых артефактах и покупают себе скины в компьютерных играх. Мы убеждены, что родителям, преподавателям, разработчикам приложений и всем, кто взаимодействует с детьми, необходимо разбираться в цифровых сервисах, уделяя особое внимание обратной стороне технологий – киберрискам. Мировоззрение и критическое мышление у ребят только формируется, поэтому они не могут оценить риски и защитить себя. Из-за отсутствия жизненного опыта дети и подростки не знают, как поступить в той или иной ситуации. Только общими усилиями мы можем помочь им защититься от онлайн-угроз, – прокомментировал основатель и управляющий партнер MINDSMITH, футуролог, член жюри конкурса Руслан Юсуфов.
Конкурс «Вместе в цифровое будущее» традиционно пройдет на региональном и федеральном уровнях. Победителей определят эксперты медийного сообщества, интернет-отрасли и телекоммуникационного рынка.
В состав федерального жюри вошли:
Мария Мезенцева, советник Министра цифрового развития России, пресс-секретарь Минцифры России;
Андрей Анненков, шеф-редактор D-Russia.ru;
Константин Анкилов, генеральный директор «ТМТ Консалтинг»;
Дарья Чебакова, корреспондент отдела телекоммуникаций РБК;
Сергей Половников, руководитель Content Review;
Алексей Строев, пресс-секретарь АО «РТКомм.РУ», бывший старший корреспондент ТАСС в Нью-Йорке;
Дарья Колесникова, пресс-секретарь Tele2;
Елизавета Белякова, председатель Альянса по защите детей в цифровой среде;
Руслан Юсуфов, основатель и управляющий партнер MINDSMITH, футуролог;
Дарья Воронина, директор по развитию обучающих программ MINDSMITH.
Итоги регионального этапа конкурса будут подведены в мае–июне, федерального – в сентябре 2023 года.
Победители федерального этапа – участники, занявшие первые места в основных номинациях, и призеры, отмеченные в спецноминациях, осенью 2023 года посетят технологические площадки «Ростелекома» и Tele2, а также познакомятся с природой Камчатки.
Сайт конкурса: www.smi.rt.ru, хештег конкурса: #eFuture
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