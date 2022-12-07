Студенты главного медицинского университета в Приморье расскажут жителям, как избежать онкологии

Это не первая встреча, которую проводят студенты ТГМУ. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Цикл научно-популярных встреч для жителей Владивостока продолжают проводить студенты-медики Тихоокеанского государственного медицинского университета.

Очередная встреча состоится 7 декабря в Центральной библиотеке имени А.П. Чехова (проспект 100-летия Владивостока, 48). На этот раз будущие врачи, участники студенческого научного общества онкологии и лучевой терапии Тихоокеанского Медицинского Минздрава России, расскажут о меланоме – раке кожи. Вместе с научным руководителем общества – врачом-онкологом, доктором медицинских наук, профессором Владимиром Апанасевичем, старшекурсники подготовили цикл научно-популярных просветительских лекций по профилактике злокачественных образований различной локализации.

Мероприятие пройдет в Центральной библиотеке имени А.П. Чехова. Фото: Ксения ГУСЕНЦОВА

На мероприятии гости узнают, есть ли надежные способы избежать онкологического заболевания, что нужно знать для того, чтобы не переживать из-за собственного здоровья.

Студенты расскажут о меланоме – раке кожи. Фото: Ксения ГУСЕНЦОВА

В городе уже проходили встречи, на которых студенты развеивали мифы о раке, разбирали новообразования молочных желез и их профилактику. Лекция «Меланома. Черная смерть» начнется 7 декабря в 18:00. Посетить ее можно в Центральной библиотеке имени А.П. Чехова (проспект 100-летия Владивостока, 48). В роли спикера выступит лауреат всероссийских и международных медицинских конференций Яна Ковтун. Об организации мероприятия можно узнать по ссылке.

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