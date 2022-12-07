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НовостиВладивосток7 декабря 2022 3:05

Студенты главного медицинского университета в Приморье расскажут жителям, как избежать онкологии

Будущие специалисты посвятили лекцию раку кожи
Ксения ГУСЕНЦОВА
Это не первая встреча, которую проводят студенты ТГМУ.

Это не первая встреча, которую проводят студенты ТГМУ.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Цикл научно-популярных встреч для жителей Владивостока продолжают проводить студенты-медики Тихоокеанского государственного медицинского университета.

Очередная встреча состоится 7 декабря в Центральной библиотеке имени А.П. Чехова (проспект 100-летия Владивостока, 48). На этот раз будущие врачи, участники студенческого научного общества онкологии и лучевой терапии Тихоокеанского Медицинского Минздрава России, расскажут о меланоме – раке кожи. Вместе с научным руководителем общества – врачом-онкологом, доктором медицинских наук, профессором Владимиром Апанасевичем, старшекурсники подготовили цикл научно-популярных просветительских лекций по профилактике злокачественных образований различной локализации.

Мероприятие пройдет в Центральной библиотеке имени А.П. Чехова.

Мероприятие пройдет в Центральной библиотеке имени А.П. Чехова.

Фото: Ксения ГУСЕНЦОВА

На мероприятии гости узнают, есть ли надежные способы избежать онкологического заболевания, что нужно знать для того, чтобы не переживать из-за собственного здоровья.

Студенты расскажут о меланоме – раке кожи.

Студенты расскажут о меланоме – раке кожи.

Фото: Ксения ГУСЕНЦОВА

В городе уже проходили встречи, на которых студенты развеивали мифы о раке, разбирали новообразования молочных желез и их профилактику. Лекция «Меланома. Черная смерть» начнется 7 декабря в 18:00. Посетить ее можно в Центральной библиотеке имени А.П. Чехова (проспект 100-летия Владивостока, 48). В роли спикера выступит лауреат всероссийских и международных медицинских конференций Яна Ковтун. Об организации мероприятия можно узнать по ссылке.

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