На IV Конференции транспортно-логистического бизнес-блока ОАО «РЖД» состоялось награждение партнеров

Церемония награждения. Фото: АО «Восточный Порт»

В Нижнем Новгороде в рамках открытия IV Конференции транспортно-логистического бизнес-блока ОАО «РЖД» прошла церемония награждения клиентов и партнеров по результатам работы за 2022 год.

В номинации «Партнер года – Грузоотправитель» угольной отрасли в лице АО «Кузбассразрезуголь» награду Лауреата Премии директору по портовым и железнодорожным проектам ОАО «УГМК» Ирине Ольховской вручил заместитель генерального директора – начальник Центра фирменного транспортного обслуживания (ЦФТО) ОАО «РЖД» Алексей Шило.

В ходе церемонии было отмечено, что в текущем году была проведена значительная совместная работа по созданию соответствующих условий для максимально эффективного взаимодействия. Холдинг «Российские железные дороги» и в дальнейшем нацелен на формирование условий максимально плодотворного сотрудничества, клиентоориентированности, а также гибкой адаптации портфеля транспортно-логистических услуг к потребностям рынка.

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