Во Владивостоке водитель, обматеривший пассажиров автобуса, извинился, но все равно был уволен

Иллюстрация из архива. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Водителя автобуса, обматерившего пожилых женщин в автобусе из-за сделанного замечания, уволили с работы. Информацию после резонанса в социальных сетях передали в МЦУ Владивостока, а руководство транспортного предприятия ООО «Каслар» приняло решение уволить мужчину.

Все произошло в автобусе маршрута №13К. По данным канала «ДПС Владивосток, Новости», пожилые женщины сделали замечание водителю автобуса, а тот, в свою очередь, начал обвинять пассажирок. За них заступился мужчина, но рулевой общественного транспорта пообещал разобраться и с ним.

– Приношу свои глубокие извинения пассажирам, особенно, этой женщине [пострадавшей]. С сегодняшнего дня я уволен, – рассказал водитель автобуса 13К.

Напомним, все произошло, предположительно, накануне, 6 декабря. Водитель отказался не разговаривать по телефону во время движения – именно такое предложение высказали ему пожилые женщины. Не сдержавшийся мужчина сказал покинуть транспорт всем, кто не согласен с его мнением. К слову, совсем недавно другой водитель автобуса во Владивостоке серьезно нарушил ПДД.

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