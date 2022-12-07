Бизнесмен из Приморья съел документ, чтобы избежать наказания за незаконную рубку деревьев

За 2022 год в Приморье завели 60 уголовных дел из-за нелегальных рубок. Фото: Иван ПРОХОРОВ

Министр лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморья Константин Степанов рассказал о незаконном обороте древесины в регионе на совместном прямом эфире Центра управления регионом (ЦУР) и Правительства края.

Во время эфира министр рассказал, что за 2022 год незаконно вырубили 18 тысяч кубометров – втрое меньше, чем в 2021 году. Сумма ущерба достигла 1,3 миллиарда рублей. По словам Константина Степанова, проблемные населенные пункты края, где зафиксировано 80% случаев незаконной рубки, находятся на севере – это Дальнегорск, Кавалерово, Ольга, Терней.

Как поделился министр, конфискация техники – наиболее эффективная мера наказания, за этот год изъяли 28 единиц оборудования, а также завели 60 уголовных дел.

– Недавно был скандал — один из бизнесменов во время проверки его компании пытался съесть документ со своими подписями и сделал дырку в стене. В итоге недоеденный акт все равно отправили в минпромторг, а мужчину ждет административная ответственность.

В Дальнереченске есть специальная площадка, куда и привозят изъятую технику, и места в ней хватит под все оборудование «черных лесорубов». Транспортировкой аппаратуры занимается министерство, а АНО «Амурский тигр» – содержанием.

В эфире обсудили не только незаконные вырубки, но и возможности для легального лесного бизнеса. По словам министра, аукционы по продаже участков для рубок спелых насаждений проводятся регулярно.

Цена на древесину упала, поэтому ресурс стал доступнее для малого бизнеса, а доходы сотрудников лесничества увеличились, например, у инженерного состава – почти в два раза.

Константин Степанов отметил, что Приморье – один из лучших дальневосточных регионов по сокращению объемов рубок и ущерба от них.

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