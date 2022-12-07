Добывала рыбу женщина с помощью ставных сетей.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Прокуратура Хасанского района утвердила обвинительное постановление по уголовному делу в отношении 35-летней местной жительницы. Теперь ее ожидает суд из-за незаконной добычи водных биологических ресурсов, совершенной на миграционных путях к местам нереста (пункт «в», часть 1, статья 256 УК РФ), сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморского края.
Рыбачила женщина из села Филипповка на реке Барабашевка в октябре 2022 года в период осенней миграции кеты. Улов поражает: 10 особей красной рыбы. «Помощниками» нарушительницы в незаконной добыче были ставные сети.
Ущерб нарушительница возместила во время предварительного расследования уголовного дела, но сумма вышла немаленькая – более 40 тысяч рублей. Одной из мер наказания по данному преступлению является лишение свободы на срок до двух лет.
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