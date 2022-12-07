Добывала рыбу женщина с помощью ставных сетей. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Прокуратура Хасанского района утвердила обвинительное постановление по уголовному делу в отношении 35-летней местной жительницы. Теперь ее ожидает суд из-за незаконной добычи водных биологических ресурсов, совершенной на миграционных путях к местам нереста (пункт «в», часть 1, статья 256 УК РФ), сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

Рыбачила женщина из села Филипповка на реке Барабашевка в октябре 2022 года в период осенней миграции кеты. Улов поражает: 10 особей красной рыбы. «Помощниками» нарушительницы в незаконной добыче были ставные сети.

Ущерб нарушительница возместила во время предварительного расследования уголовного дела, но сумма вышла немаленькая – более 40 тысяч рублей. Одной из мер наказания по данному преступлению является лишение свободы на срок до двух лет.

ПО ТЕМЕ:

Приморские рыбаки массово устремились на неокрепший лед

Возвращаться с рыбалки пришлось по воде (подробнее)

Слабоумие и навага: приморские рыбаки вышли на лед на мотоциклах

На еще неокрепший в Приморье лед уже вышли первые рыбаки (подробнее)

Четверых браконьеров с красной рыбой взяли в нацпарке «Земля леопарда»

За незаконную рыбалку на ООПТ им грозит уголовная ответственность (подробнее)

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Создать новогоднее настроение просто. Рассказываем как

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.