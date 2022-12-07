Во Владивостоке завершилось благоустройство дворов

В некоторых дворах установили детские и спортивные площадки. Фото: Администрация Владивостока

Ремонт дворов в приморской столице подошел к финишной прямой. Всего за 2022 год во Владивостоке обновили территории по 165 адресам. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

В основном благоустройство касалось асфальтирования придомовых дорог, так как именно этот вид работ жители отметили как приоритетный. По нескольким адресам установили детские и спортивные площадки.

Есть и более масштабные проекты, которые включают в себя полное преображение и рассчитаны на эксплуатацию территорий несколькими домами сразу. Например, в районе Верхнепортовой, 76-78, появилось полноценное общественное пространство. Здесь не только отремонтировали дороги, но и провели освещение, обустроили небольшой сквер. Во дворе на Красного Знамени, 78, также появились новый асфальтированный участок и детский комплекс с горками и качелями.

На Красного Знамени заасфальтировали дорогу. Фото: Администрация Владивостока

На детских площадках установили горки и качели. Фото: Администрация Владивостока

На улице Успенского в районе домов № 92, 96, 98, 100, 106, 108, 110 и 112 построили сквер. Глава Владивостока Константин Шестаков и спикер городской думы Андрей Брик своими глазами посмотрели на результаты работ, а также узнали мнение местных жителей. Здесь установили опоры освещения, детские карусели, турники, небольшую сцену, уложили асфальт, обустроили спортивную площадку для игры в футбол и баскетбол.

Для жителей города одним из важных видом работ было асфальтирование. Фото: Администрация Владивостока

Во Владивостоке уже несколько лет реализуется краевая программа по ремонту дворов, с помощью которой в городе благоустроили более 500 придомовых территорий. А с 2022 года она действует вместе с федеральным проектом Минвостокразвития России «1000 дворов Дальнего Востока», благодаря чему в населенных пунктах Приморья быстрее создают комфортную среду.

Благодаря краевой программе в городе благоустроили более 500 дворов. Фото: Администрация Владивостока

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