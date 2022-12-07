Пьяный приморец зарезал товарища в гараже

Если вину мужчины докажут в суде, то он рискует провести за решеткой от 6 до 15 лет. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Тело 40-летнего мужчины с несколькими ножевыми ранениями в области живота и груди было обнаружено в Приморье 4 декабря. Сотрудники следственного комитета завели уголовное дело по факту убийства (часть 1, статья 105 УК РФ), а поймать подозреваемого удалось уже 7 декабря, сообщили в пресс-службе ведомства.

Мужчина 48-лет признался, что распивал горячительные напитки в гараже на улице Пионерской в селе Чугуевка с другом, как вдруг между ними возникла ссора. В порыве ярости вспыльчивый приморец схватился за нож и нанес им несколько ударов по телу товарища.

В настоящее время решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу. В рамках уголовного дела назначены судебные экспертизы, допрашиваются свидетели. Если вину мужчины докажут, то он может провести за решеткой от 6 до 15 лет.

Напомним, «Комсомольская правда – Владивосток» писала, что в приморской столице мужчина зарезал друга из-за нежданных гостей.

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