Только 2 фигуранта, не больше: в Следкоме Приморья опровергают новые лица в «деле Соколовой»

Бывшего вице-мэра обвинили в деле о махинациях с землей на сопке Шошина. Фото: Сергей БАЛАНОВ

В сети появилась информация об аресте еще двух фигурантов по делу бывшего вице-мэра Владивостока Натальи Соколовой и экс-главы управления муниципальной собственности в администрации Армена Карапетяна. Их обвиняют в махинациях с земельными участками (часть 4 статьи 159 УК РФ, крупное мошенничество в составе ОПГ). В Telegram-каналах тиражировали информацию, что в расследовании появились новые лица; однако в СУ СК по Приморью это опровергли.

Сообщалось, что по решению суда арестованы двоюродные братья юриста Михаила Берестенко. Он был в числе покупателей участков на сопке Шошина (именно эти махинации с капитальными гаражами расследуют в ведомствах) по сниженной цене и участником гаражного кооператива. В Следкоме опровергли эту информацию, добавив, что в «деле Соколовой» лишь два фигуранта. В отдельные делопроизводства подобные подозрения тоже не вынесли. В махинациях и превышении полномочий вину вменяют только двум людям.

ФСБ задержала Соколову и Карапетяна 2 декабря 2022 года. Через некоторое время суд арестовал женщину, а экс-главу управления администрации отправил под домашний арест. Ущерб составил не менее 77 миллиардов рублей, следует из данных правоохранителей. Землю с 13 гаражами продавали по цене ниже рыночной. Ведь с такими постройками землю можно покупать за 5% от кадастровой цены.

ПО ТЕМЕ:

Сделали миллионы на гаражах: за что силовики задержали главных земельщиков Владивостока

Во Владивостоке задержали экс-главу УМС Карапетяна и бывшего вице-мэра Соколову за многомиллионный ущерб городу (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.