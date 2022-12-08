Приморский край окажется во власти поля повышенного атмосферного давления. Фото: Максим КАВАЛЕРОВ

В четверг, 8 декабря, Приморский край окажется во власти поля повышенного атмосферного давления. Синоптики обещают день без осадков, ветер слабый до умеренного, а температура воздуха +1 ...-11°C. Об этом сообщает портал «Примпогода». Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В дальневосточной столице малооблачно и без осадков. Ветер возьмет направление с северо-запада и запада, умеренный. Температура воздуха во Владивостоке сегодня 1-3 градуса со знаком минус.

В соседнем Уссурийске немного, но холоднее – 2-4 градуса мороза. Небольшая облачность и слабый до умеренного ветер.

В Находке также слабый ветер, температура воздуха около 0°C, малооблачно.

Согласно многолетним наблюдениям, обычно во Владивостоке 8 декабря всегда холодно. Минимальная температура воздуха регистрировалась в 1926 году – 23,3°С со знаком минус. Максимальная температура воздуха +5,5°С отмечалась сразу дважды – в 1958 и 1978 годах.

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