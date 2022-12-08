Мобилизованные бойцы отрабатывают стрельбу из гранатомета и АК-12 на полигоне в Приморье

Занятия проходят на полигоне «Сергеевский». Фото: принтскрин видео.

В Приморье на полигоне «Сергеевский» мобилизованные военнослужащие проходят практические занятия по боевой подготовке. Об этом рассказали в пресс-службе Восточного военного округа.

Тренируются ребята под руководством опытных офицеров. Наставники проводят для мобилизованных боевые стрельбы из АГС-17 «Пламя», гранатомета РПГ-7В, стрелкового оружия АК-12 и противотанковых ракетных комплексов (ПТРК).

На занятиях военнослужащие ведут огонь по неподвижным мишеням, которые имитируют живую силу условного противника и боевую технику.

Напомним, что в крае активно помогают мобилизованным жителям. В начале декабря больше 90% приморцев получили региональные деньги. Единовременную выплату в размере 150 000 рублей направили 7 276 военнослужащим. Ввели эту меру поддержки в октябре, также правительство утвердило помощь для семей бойцов.

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