Нашли под матрасом: мужчина спрятал от таможни в наволочках подарки на 1,5 миллиона рублей

На мужчину возбудили уголовное дело. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Уссурийске у водителя фуры, который возвращался из Китая, на таможне в наволочках под матрасом нашли 20 незадекларированных телефонов марки iPhone. Примечательно, что это случилось незадолго до Нового года. Возможно, это могли быть чьи-то будущие подарки, но теперь товары изъяли и отправили на экспертизу.

Нарушение удалось выявить с помощью мобильного инспекционно-досмотрового комплекса в пункте пропуска Краскино. Водитель пытался провезти семь iPhone 14 ProMAX, семь iPhone 14 Pro, iPhone 13 ProMAX и iPhone 13, а также четыре iPhone более ранних моделей.

Специалисты проверят оригинальные ли это модели, а также определят их рыночную стоимость, которая может составить от 800 тысяч до 1,5 миллиона рублей. На мужчину возбудили уголовное дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 16.1 КоАП РФ (сокрытие товара от таможенного контроля с использованием тайников и иных способов, затрудняющих обнаружение товара). Ему грозит штраф в размере от одной второй до трехкратного размера стоимости товаров.

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