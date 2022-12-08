Проявить креатив и попробовать себя в творчестве предлагают предпринимателям. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

8 декабря во Владивостоке стартовал конкурс на лучшее оформление предприятий в новогодней и рождественской тематике. Участие в нем могут принять все желающие, от юридических и физлиц до самозанятых. Победителей определят с помощью народного голосования.

Как рассказали специалисты администрации Владивостока, главное условие – оригинально украсить входную зону или, например, витрину в своем помещении. Также участникам необходимо сфотографировать свое творчество и подать заявку через интернет с 8 до 19 декабря.

Голосование за самую креативную и запоминающуюся композицию пройдет на платформе «Яндекс.Формы» с 21 по 28 декабря. Победителей определят 30 декабря.

Конкурсантам предстоит побороться в следующих номинациях:

«Лучшее новогоднее оформление среди торгово-развлекательных центров и ресторанно-гостиничных комплексов»;

«Лучшее новогоднее оформление среди организаций общественного питания»;

«Лучшее новогоднее оформление среди организаций розничной торговли, организаций бытового обслуживания».

В каждой из них определят «золотых», «серебряных» и «бронзовых» медалистов.

– По вопросам участия в конкурсе можно обратиться по телефонам 8 (423) 2606-803, 8 (423) 2606-907 (заместитель директора МКУ «Центр развития предпринимательства» Анна Николаевна Яшенкова), – отметили мэрии.

Напомним, во Владивостоке также проходит конкурс на лучшую елочную игрушку. Его участниками стали юные жители города. Лучшие работы ребят украсят общественные пространства в дальневосточной столице.

Кстати, «КП-Владивосток» запустила свой добрый предпраздничный конкурс – «Селфи с питомцем». К участию приглашаем всех желающих. Узнать подробности можно, перейдя по ссылке.

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