В Приморье пьяная драка мужчин закончилась смертью одного из товарищей

Подозреваемого задержали в городе Артеме. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Очередной трагедией закончилась застолье с алкогольными напитками в Приморье. Мужчину в возрасте 41 года доставили в больницу с многочисленными побоями, а в скором времени он скончался. Сотрудникам правопорядка удалось найти и задержать злоумышленника. Им оказался товарищ покойного, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Приморскому краю.

Во время следственно-оперативных действий выяснилось, что причастен к преступлению 30-летний приятель потерпевшего. Во время допроса он рассказал, что они вместе с другом 11 ноября распивали спиртное в квартире в городе Артеме. В какой-то момент мужчины повздорили, ссора плавно перетекла в пьяную драку. После нее приморец вынес избитого товарища на улицу и попросил вызвать для него скорую помощь, но, когда машина приехала, он поспешил удалиться. Пострадавший умер в больнице, а нарушитель скрывался долгое время. Найти его удалось сотрудникам правоохранительных органов лишь в декабре 2022 года.

Теперь его подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего (часть 4, статья 111 УК РФ). Если вину мужчины докажут, то ему грозит лишение свободы на срок до 15 лет.

В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу, назначены судебные экспертизы, допрашиваются свидетели.

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