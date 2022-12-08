Длительность отключений – до девяти часов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По Владивостоке снова отключают холодную воду. Об этом сообщает «Примводоканал». Подробности в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

Так, по данным ведомства, отключения стартовали в 9 часов утра по следующим адресам:

Стальского; Никитина; Джамбула -ч/сектор.

В 18:00 вода вернется в дома пользователей. Специалисты отмечают, что мера вынужденная – из-за ремонтных работ.

С 9 до 17 часов воды не будет в домах по улице:

Щитовая 19, 25, 27, 27а, 31, 37.

Причина – производство аварийных ремонтных работ.

Также с 9 до 17 воды из-за аварийного ремонта не будет по улицам:

Волховская 22, 24, 26, 26а, 27, 29, 31; Карбышева 4; Корнилова 15, 15а, 8; Невская 33; Уссурийская 1; Шошина 3, 5, 7.

Напомним, накануне «Комсомолка» писала, что в Приморье почти весь город остался без отопления и горячей воды. Причиной стал прорыв на тепловых сетях. Об этом сообщил в своем telegram-канале глава городского округа Рустям Абушаев.

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