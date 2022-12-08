В самом оживленном месте Владивостока теперь запретят парковаться автомобилям

Местные жители обратились в администрацию с просьбой установить запрет на парковку в районе улицы Гоголя. Фото: Дмитрий Ахмадуллин

На улице Крылова во Владивостоке частично изменится схема движения. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. Подробности в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

Местные жители обратились в администрацию с просьбой установить запрет на парковку в районе улицы Гоголя. В четверг, 8 декабря, стало известно, что совсем скоро здесь официально запретят ставить авто. В управлении дорог администрации города рассказали, что новые знаки появятся на участке улицы Крылова, 37, по улице Гоголя.

Знак «Остановка запрещена» будет соседствовать вместе с табличкой «Работает эвакуатор». Смонтируют их в ближайшее время.

Схема движения. Автомобилистов просят быть внимательными. Фото: Администрация Владивостока

– Автомобилистов просят быть внимательными, обращать внимание на знаки и строго соблюдать их требования, – сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее «КП» писала, что во Владивостоке на двух аварийных участках появятся делиниаторы, которые отделят островок безопасности и поворот к остановке.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Новогодняя радость в посылке. Делимся секретом, как удивить близких

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.