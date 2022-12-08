В самом оживленном месте Владивостока теперь запретят парковаться автомобилям

Местные жители обратились в администрацию с просьбой установить запрет на парковку в районе улицы Гоголя.
Фото: Дмитрий Ахмадуллин
На улице Крылова во Владивостоке частично изменится схема движения. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. Подробности в материале «Комсомольской правды-Владивосток».
Местные жители обратились в администрацию с просьбой установить запрет на парковку в районе улицы Гоголя. В четверг, 8 декабря, стало известно, что совсем скоро здесь официально запретят ставить авто. В управлении дорог администрации города рассказали, что новые знаки появятся на участке улицы Крылова, 37, по улице Гоголя.
Знак «Остановка запрещена» будет соседствовать вместе с табличкой «Работает эвакуатор». Смонтируют их в ближайшее время.
Схема движения. Автомобилистов просят быть внимательными.
Фото: Администрация Владивостока
– Автомобилистов просят быть внимательными, обращать внимание на знаки и строго соблюдать их требования, – сообщили в пресс-службе ведомства.
Ранее «КП» писала, что во Владивостоке на двух аварийных участках появятся делиниаторы, которые отделят островок безопасности и поворот к остановке.
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